Visite guidée à la lanterne Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence
Visite guidée à la lanterne Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence jeudi 9 juillet 2026.
Visite guidée à la lanterne
Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Votre rendez-vous de l’été, tous les mardis et jeudis soirs découvrez l’histoire et le patrimoine de Saint-Paul de Vence à la lanterne.
.
Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guided tour by lantern
In summer, every Tuesday and Thursday evening: Lantern light tour to discover the secret and original places of Saint-Paul de Vence
L’événement Visite guidée à la lanterne Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence