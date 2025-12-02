Visite guidée à la lanterne Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence

Visite guidée à la lanterne

Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Votre rendez-vous de l’été, tous les mardis et jeudis soirs découvrez l’histoire et le patrimoine de Saint-Paul de Vence à la lanterne.

.

Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guided tour by lantern light in French

In summer, every Tuesday and Thursday evening: Lantern light tour to discover the secret and original places of Saint-Paul de Vence.

L’événement Visite guidée à la lanterne Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence