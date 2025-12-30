Visite guidée A l’ombre des clochers l’église Notre-Dame et le château de Rochemont , Ruffosses Ruffosses Saussemesnil
Visite guidée A l’ombre des clochers l’église Notre-Dame et le château de Rochemont , Ruffosses Ruffosses Saussemesnil mardi 19 mai 2026.
Visite guidée A l’ombre des clochers l’église Notre-Dame et le château de Rochemont , Ruffosses
Ruffosses Eglise Saussemesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-05-19 17:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Dans le cadre du cycle de visites À l’ombre des clochers, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous invite, mardi 19 mai 2026, à découvrir l’église Notre-Dame et le château de Rochemont, au cœur de la commune de Saussemesnil-Ruffosses.
Sans réservation
RDV Parking dans le bourg de Ruffosses .
Ruffosses Eglise Saussemesnil 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée A l’ombre des clochers l’église Notre-Dame et le château de Rochemont , Ruffosses
L’événement Visite guidée A l’ombre des clochers l’église Notre-Dame et le château de Rochemont , Ruffosses Saussemesnil a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin