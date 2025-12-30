Visite guidée A l’ombre des clochers l’église Notre-Dame et le château de Rochemont , Ruffosses Ruffosses Saussemesnil

Visite guidée A l’ombre des clochers l’église Notre-Dame et le château de Rochemont , Ruffosses

Ruffosses Eglise Saussemesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 15:00:00

fin : 2026-05-19 17:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Dans le cadre du cycle de visites À l’ombre des clochers, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous invite, mardi 19 mai 2026, à découvrir l’église Notre-Dame et le château de Rochemont, au cœur de la commune de Saussemesnil-Ruffosses.

Sans réservation

RDV Parking dans le bourg de Ruffosses .

Ruffosses Eglise Saussemesnil 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée A l’ombre des clochers l’église Notre-Dame et le château de Rochemont , Ruffosses

L’événement Visite guidée A l’ombre des clochers l’église Notre-Dame et le château de Rochemont , Ruffosses Saussemesnil a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin