Visite guidée, Abbatiale Saint-Pierre, Beaulieu-sur-Dordogne

Informations pratiques

Visite guidée 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Pierre Corrèze

visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée par Michel SAPIN, départ devant le tympan de l’abbatiale Saint-Pierre.

Abbatiale Saint-Pierre Place du marché, 19120 Beaulieu-Sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 81 05 42 70 https://www.facebook.com/groups/252969642190497/?ref=group_header;http://www.beaulieu-sur-dordogne.fr/agenda L’abbatiale Saint-Pierre de Beaulieu-Sur-Dordogne est un des fleurons du patrimoine architectural du Limousin. C’est un édifice aux proportions majestueuses, de style roman Limousin, en grès ocre pâle, construit selon les plans d’une grande église monastique de pèlerinage. Il est dominé par un clocher-donjon.

Cette abbatiale est surtout connue pour son remarquable tympan sculpté du début du XIIe siècle, véritable chef-d’œuvre de l’art roman. On peut aussi y admirer son chevet, ses modillons et les marques de tacherons. Parking à proximité.

Visite guidée par Michel SAPIN, départ devant le tympan de l’abbatiale Saint-Pierre

©association patrimoine Beaulieu-Sur-Dordogne