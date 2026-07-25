Informations pratiques

Beaulieu-sur-Dordogne

Fête des Corps Saints

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Fête traditionnelle au cœur du village avec animations festives pour tous les publics musique, bal populaire, expositions, défilé floral et fête foraine .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 11 31

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English : Fête des Corps Saints

L’événement Fête des Corps Saints Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme