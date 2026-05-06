Beaulieu-sur-Dordogne

Festival Saint-Céré Marie Jaëll, Une quête d’infini

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02 22:15:00

Date(s) :

2026-08-02

Une virtuosité hors ligne (Le Ménestrel), une puissance inouïe (Paris), un immense talent (Le Réveil)…

Tels furent quelques-uns des mots de l’époque pour qualifier Marie Jaëll (1846-1925), virtuose acclamée sur les scènes européennes, pédagogue et compositrice incontournable depuis désespérément tombée dans l’oubli. Elle contribua pourtant à révolutionner la technique pianistique à la fin du XIXᵉ siècle.

La Cité des Compositrices dévoile aujourd’hui une sélection de pièces de musique de chambre inédites, présentées en première mondiale, aux côtés de son monumental Quatuor avec piano. Elle offre une fenêtre sur l’œuvre d’une artiste singulière, toute entière consacrée à la poursuite d’un idéal artistique. J’ai une idée si haute de mon art , écrivait Marie Jaëll en 1883, que toute ma joie est de l .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 38 28 08

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English : Festival Saint-Céré Marie Jaëll, Une quête d’infini

L’événement Festival Saint-Céré Marie Jaëll, Une quête d’infini Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme