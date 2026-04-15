Concert Valery Orlov Les plus beaux chants slaves Beaulieu-sur-Dordogne
Concert Valery Orlov Les plus beaux chants slaves Beaulieu-sur-Dordogne dimanche 16 août 2026.
Beaulieu-sur-Dordogne
Concert Valery Orlov Les plus beaux chants slaves
Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Valery Orlov, ancien membre des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur formé au Conservatoire National Supérieur d’Odessa, vous transporte avec sa voix de basse puissante à travers un répertoire d’exception. Il interprète les plus beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes et romantiques dans un cadre prestigieux. Ce troubadour de l’âme slave fait vibrer les voûtes avec une passion communicative, accompagné d’instruments traditionnels comme la balalaïka présentés par Tatiana Zolotoukhina .
Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75
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English : Concert Valery Orlov Les plus beaux chants slaves
L’événement Concert Valery Orlov Les plus beaux chants slaves Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme
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