Beaulieu-sur-Dordogne

Concert Valery Orlov Les plus beaux chants slaves

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Valery Orlov, ancien membre des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur formé au Conservatoire National Supérieur d’Odessa, vous transporte avec sa voix de basse puissante à travers un répertoire d’exception. Il interprète les plus beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes et romantiques dans un cadre prestigieux. Ce troubadour de l’âme slave fait vibrer les voûtes avec une passion communicative, accompagné d’instruments traditionnels comme la balalaïka présentés par Tatiana Zolotoukhina .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75

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English : Concert Valery Orlov Les plus beaux chants slaves

L’événement Concert Valery Orlov Les plus beaux chants slaves Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme