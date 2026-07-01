Informations pratiques

Beaulieu-sur-Dordogne

Exposition d’aquarelles de Marie Thérèse Lasserre

Rue des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 16:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Marie-Thérèse Lasserre, aquarelliste, aime le dessin depuis son enfance. Elle s’est passionnée pour l’aquarelle mouillée et puise son inspiration dans la campagne corrézienne .

Rue des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 83 58 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’aquarelles de Marie Thérèse Lasserre

L’événement Exposition d’aquarelles de Marie Thérèse Lasserre Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-15 par Corrèze Tourisme