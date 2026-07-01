Exposition d’aquarelles de Marie Thérèse Lasserre Beaulieu-sur-Dordogne
lundi 20 juillet 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Dordogne
Exposition d’aquarelles de Marie Thérèse Lasserre
Rue des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 16:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Marie-Thérèse Lasserre, aquarelliste, aime le dessin depuis son enfance. Elle s’est passionnée pour l’aquarelle mouillée et puise son inspiration dans la campagne corrézienne .
Rue des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 83 58 58
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English : Exposition d’aquarelles de Marie Thérèse Lasserre
L’événement Exposition d’aquarelles de Marie Thérèse Lasserre Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-15 par Corrèze Tourisme
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