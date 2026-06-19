Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore Beaulieu-sur-Dordogne
Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore Beaulieu-sur-Dordogne dimanche 26 juillet 2026.
Beaulieu-sur-Dordogne
Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore
Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Aleksandra Maria Steczkowska Aleksandra Maria Steczkowska est une violoniste diplômée de la classe du
professeur Piotr Tarcholik à l’Académie de Musique Krzysztof Penderecki de Cracovie (master avec distinction, 2021), où elle poursuit actuellement un doctorat consacré au langage musical et à l’expression dans l’œuvre d’Erich Wolfgang Korngold. Depuis la saison 2025/2026, elle fait partie des premiers violons de l’Orchestre Symphonique National de la Radio Polonaise. Elle se produit en soliste et en musique de chambre lors de festivals en Pologne et à l’étranger, et a collaboré avec des ensembles tels que le Meccore String Quartet et le Messages Quartet. Avec le pianiste Michał Roemer, elle forme le Steczkowska / Roemer Duo. Lauréate de concours, elle est également boursière de plusieurs institutions culturelles
Damian Kułakowski altiste et musicologue, dipl .
Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore
L’événement Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme
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