Beaulieu-sur-Dordogne

Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Aleksandra Maria Steczkowska Aleksandra Maria Steczkowska est une violoniste diplômée de la classe du

professeur Piotr Tarcholik à l’Académie de Musique Krzysztof Penderecki de Cracovie (master avec distinction, 2021), où elle poursuit actuellement un doctorat consacré au langage musical et à l’expression dans l’œuvre d’Erich Wolfgang Korngold. Depuis la saison 2025/2026, elle fait partie des premiers violons de l’Orchestre Symphonique National de la Radio Polonaise. Elle se produit en soliste et en musique de chambre lors de festivals en Pologne et à l’étranger, et a collaboré avec des ensembles tels que le Meccore String Quartet et le Messages Quartet. Avec le pianiste Michał Roemer, elle forme le Steczkowska / Roemer Duo. Lauréate de concours, elle est également boursière de plusieurs institutions culturelles

Damian Kułakowski altiste et musicologue, dipl .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore

L’événement Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme