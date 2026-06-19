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Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore Beaulieu-sur-Dordogne

Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore Beaulieu-sur-Dordogne

Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore Beaulieu-sur-Dordogne dimanche 26 juillet 2026.

Ville
19120 Beaulieu-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Beaulieu-sur-Dordogne

Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Aleksandra Maria Steczkowska Aleksandra Maria Steczkowska est une violoniste diplômée de la classe du
professeur Piotr Tarcholik à l’Académie de Musique Krzysztof Penderecki de Cracovie (master avec distinction, 2021), où elle poursuit actuellement un doctorat consacré au langage musical et à l’expression dans l’œuvre d’Erich Wolfgang Korngold. Depuis la saison 2025/2026, elle fait partie des premiers violons de l’Orchestre Symphonique National de la Radio Polonaise. Elle se produit en soliste et en musique de chambre lors de festivals en Pologne et à l’étranger, et a collaboré avec des ensembles tels que le Meccore String Quartet et le Messages Quartet. Avec le pianiste Michał Roemer, elle forme le Steczkowska / Roemer Duo. Lauréate de concours, elle est également boursière de plusieurs institutions culturelles

Damian Kułakowski altiste et musicologue, dipl   .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore

L’événement Festival Baroque d’Auvergne Trio Aurore Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme

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