Foire bio et artisanale de Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne
dimanche 9 août 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Dordogne
Foire bio et artisanale de Beaulieu sur Dordogne
Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
La 43ème foire bio artisanale accueille une cinquantaine d’exposants certifié bio. Des producteurs engagés, des artisans locaux et des bénévoles investis seront présents pour vous accueillir sous le pont au bord de la Dordogne pour une journée riche en couleurs et en saveurs…
Buvette (jus de fruits, bière, café, tisane…) et repas bio et local .
Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 57 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire bio et artisanale de Beaulieu sur Dordogne
L’événement Foire bio et artisanale de Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze)
- Concert de l’Harmonie Beaulieu-Vayrac Beaulieu-sur-Dordogne 11 juillet 2026
- Concert Duo Inäya Beaulieu-sur-Dordogne 11 juillet 2026
- Expo Auto Tout ce qui roule Beaulieu-sur-Dordogne 14 juillet 2026
- Concert de l’Ensemble La Sportelle à l’Abbatiale Saint-Pierre Beaulieu-sur-Dordogne 15 juillet 2026
- Visite nocturne théâtralisée de Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 16 juillet 2026