Informations pratiques

Beaulieu-sur-Dordogne

Foire bio et artisanale de Beaulieu sur Dordogne

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

La 43ème foire bio artisanale accueille une cinquantaine d’exposants certifié bio. Des producteurs engagés, des artisans locaux et des bénévoles investis seront présents pour vous accueillir sous le pont au bord de la Dordogne pour une journée riche en couleurs et en saveurs…

Buvette (jus de fruits, bière, café, tisane…) et repas bio et local .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 88 57 41

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English : Foire bio et artisanale de Beaulieu sur Dordogne

L’événement Foire bio et artisanale de Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme