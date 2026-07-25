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Fête du 15 août Beaulieu-sur-Dordogne

samedi 15 août 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne

Fête du 15 août Beaulieu-sur-Dordogne

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place du Monturuc
Ville
19120 Beaulieu-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Beaulieu-sur-Dordogne

Fête du 15 août

Place du Monturuc Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez fêter le 15 août sur les quais de la Dordogne   .

Place du Monturuc Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 10 02  michel.salecroix@wanadoo.fr

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme

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