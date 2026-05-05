Beaulieu-sur-Dordogne

Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze

Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 15:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Venez découvrir une exposition de photographies sur l’agriculture Corrézienne .

Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze

L’événement Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme