Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze Beaulieu-sur-Dordogne
Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze Beaulieu-sur-Dordogne vendredi 5 juin 2026.
Beaulieu-sur-Dordogne
Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze
Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:30:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Venez découvrir une exposition de photographies sur l’agriculture Corrézienne .
Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10
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English : Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze
L’événement Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-05 par Corrèze Tourisme
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