Exposition photo de l’agriculture corrézienne, La chapelle des pénitents, Beaulieu-sur-Dordogne
Exposition photo de l’agriculture corrézienne, La chapelle des pénitents, Beaulieu-sur-Dordogne vendredi 5 juin 2026.
Exposition photo de l’agriculture corrézienne 5 – 7 juin La chapelle des pénitents Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
La chapelle des pénitents Rue des pénitents Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pat@valleedordogne.org »}]
Venez découvrir les portraits de nos producteurs et le patrimoine agricole corrézien
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