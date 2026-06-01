Exposition photo de l’agriculture corrézienne, La chapelle des pénitents, Beaulieu-sur-Dordogne

Exposition photo de l’agriculture corrézienne 5 – 7 juin La chapelle des pénitents Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La chapelle des pénitents Rue des pénitents Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pat@valleedordogne.org »}]

Venez découvrir les portraits de nos producteurs et le patrimoine agricole corrézien

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