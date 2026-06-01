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Exposition photo de l’agriculture corrézienne, La chapelle des pénitents, Beaulieu-sur-Dordogne

Exposition photo de l’agriculture corrézienne, La chapelle des pénitents, Beaulieu-sur-Dordogne

Exposition photo de l’agriculture corrézienne, La chapelle des pénitents, Beaulieu-sur-Dordogne vendredi 5 juin 2026.

Lieu : La chapelle des pénitents

Adresse : Rue des pénitents Beaulieu sur Dordogne

Ville : 19120 Beaulieu-sur-Dordogne

Département : Corrèze

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Exposition photo de l’agriculture corrézienne 5 – 7 juin La chapelle des pénitents Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La chapelle des pénitents Rue des pénitents Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pat@valleedordogne.org »}]
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