Déambulation littéraire lectures à voix haute Beaulieu-sur-Dordogne
Déambulation littéraire lectures à voix haute Beaulieu-sur-Dordogne vendredi 5 juin 2026.
Beaulieu-sur-Dordogne
Déambulation littéraire lectures à voix haute
Abbatiale Saint-Pierre Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Plongez dans une déambulation littéraire sur le thème de la nuit où les mots prennent vie au détour des chemins, des places et des regards.
Au fil de cette promenade nocturne artistique, laissez-vous porter par des contes envoûtants, des chansons vibrantes, des éclats de théâtre, des notes de musique et des instants de poésie.
Les artistes vous guideront dans un univers sensible et vivant, où l’imaginaire se mêle au réel pour célébrer la beauté des histoires partagées
Déambulation de l’abbatiale vers la chapelle de Pénitents et les quais de la Dordogne
Repli à la salle Sévigné .
Abbatiale Saint-Pierre Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 48 52 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déambulation littéraire lectures à voix haute
L’événement Déambulation littéraire lectures à voix haute Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-19 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze)
- Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze Beaulieu-sur-Dordogne 5 juin 2026
- Fête votive de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne 5 juillet 2026
- Marché des Producteurs de Pays de Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne 6 juillet 2026
- Expo Auto Tout ce qui roule Beaulieu-sur-Dordogne 14 juillet 2026
- Festival Saint-Céré Marie Jaëll, Une quête d’infini Beaulieu-sur-Dordogne 2 août 2026