Beaulieu-sur-Dordogne

Déambulation littéraire lectures à voix haute

Abbatiale Saint-Pierre Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Plongez dans une déambulation littéraire sur le thème de la nuit où les mots prennent vie au détour des chemins, des places et des regards.

Au fil de cette promenade nocturne artistique, laissez-vous porter par des contes envoûtants, des chansons vibrantes, des éclats de théâtre, des notes de musique et des instants de poésie.

Les artistes vous guideront dans un univers sensible et vivant, où l’imaginaire se mêle au réel pour célébrer la beauté des histoires partagées

Déambulation de l’abbatiale vers la chapelle de Pénitents et les quais de la Dordogne

Repli à la salle Sévigné .

Abbatiale Saint-Pierre Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 48 52 73

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English : Déambulation littéraire lectures à voix haute

L’événement Déambulation littéraire lectures à voix haute Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-19 par Corrèze Tourisme