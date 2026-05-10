Beaulieu-sur-Dordogne

Marché des Producteurs de Pays de Beaulieu sur Dordogne

La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Les agriculteurs locaux vous proposeront un panel de leur production et de leur savoir faire. Faites vos achats ou consommez sur place le menu que vous aurez constitué.

Produits Formage de vache, Agneau, Truite, Pigeon, Fromage de chèvre, Bières, Pain, Vin, Glaces, Canard, Porc, Miel, Légumes, Fruits, Bœuf, Veau

Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .

La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays de Beaulieu sur Dordogne

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze