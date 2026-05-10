Marché des Producteurs de Pays de Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne
Marché des Producteurs de Pays de Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne lundi 6 juillet 2026.
Beaulieu-sur-Dordogne
Marché des Producteurs de Pays de Beaulieu sur Dordogne
La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-20 20:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Les agriculteurs locaux vous proposeront un panel de leur production et de leur savoir faire. Faites vos achats ou consommez sur place le menu que vous aurez constitué.
Produits Formage de vache, Agneau, Truite, Pigeon, Fromage de chèvre, Bières, Pain, Vin, Glaces, Canard, Porc, Miel, Légumes, Fruits, Bœuf, Veau
Renseignements Chambre d’Agriculture Pôle Circuits Courts 05 55 21 54 98 .
La Chapelle des Pénitents Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des Producteurs de Pays de Beaulieu sur Dordogne
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Beaulieu sur Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-08 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze
À voir aussi à Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze)
- Journées Nationales de l’Agriculture exposition Portraits d’agriculteurs et Granges en Corrèze Beaulieu-sur-Dordogne 5 juin 2026
- Expo Auto Tout ce qui roule Beaulieu-sur-Dordogne 14 juillet 2026
- Festival Saint-Céré Marie Jaëll, Une quête d’infini Beaulieu-sur-Dordogne 2 août 2026
- Concert Valery Orlov Les plus beaux chants slaves Beaulieu-sur-Dordogne 16 août 2026