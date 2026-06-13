Beaulieu-sur-Dordogne

Concert de l’Ensemble La Sportelle à l’Abbatiale Saint-Pierre

Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

L’abbatiale Saint-Pierre de Beaulieu-sur-Dordogne accueillera un concert de musique sacrée exceptionnel, interprété par l’Ensemble La Sportelle, dont les bénéfices seront intégralement reversés à la sauvegarde de la chapelle des Pénitents

Ce concert dépasse le cadre d’un simple événement culturel il s’inscrit comme un véritable acte de solidarité en faveur du patrimoine local. En y assistant, le public apporte son soutien à un projet emblématique de la ville de Beaulieu-sur-Dordogne la restauration de la chapelle des Pénitents

Bordant les rives de la Dordogne, la chapelle présente des éléments architecturaux remarquables de style roman à commencer par son clocher-mur à quatre baies. À l’intérieur, il faut noter la présence d’une voûte en coque de bateau renversé en bois qui aurait été réalisée par les gabariers. Cette richesse historique et architecturale a valu à la c .

Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 76 91 08

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English : Concert de l’Ensemble La Sportelle à l’Abbatiale Saint-Pierre

L’événement Concert de l’Ensemble La Sportelle à l’Abbatiale Saint-Pierre Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-13 par Corrèze Tourisme