Visite nocturne théâtralisée de Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne
Visite nocturne théâtralisée de Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne jeudi 16 juillet 2026.
Beaulieu-sur-Dordogne
Visite nocturne théâtralisée de Beaulieu-sur-Dordogne
RDV devant l’Office de Tourisme Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27
Embarquez pour un voyage à travers les âges et remontez le temps au fil de l’eau à Beaulieu-sur-Dordogne ! Laissez-vous guider à travers le dédale des ruelles pavées de la cité médiévale pour y débusquer les légendes et les secrets cachés entre les vieilles pierres. Des mystères de l’abbatiale romane jusqu’aux récits épiques des anciens gabariers, vivez une promenade unique, vivante et mystérieuse, idéale pour toute la famille.
Réservation obligatoire .
RDV devant l’Office de Tourisme Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00
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English : Visite nocturne théâtralisée de Beaulieu-sur-Dordogne
L’événement Visite nocturne théâtralisée de Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme
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