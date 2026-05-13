Fête votive de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne
Fête votive de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne dimanche 5 juillet 2026.
Beaulieu-sur-Dordogne
Fête votive de Brivezac
Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fête de village avec un marché artistique, buvette, repas festif, animation musicale avec Amélie Castel et tombola. Un rendez-vous familial et festif ouvert à tous. Venez fêter les 50 ans du Comité des Fêtes !
Repas sur inscription avant le 25 juin .
Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 20 59 36
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English : Fête votive de Brivezac
L’événement Fête votive de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-13 par Corrèze Tourisme
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