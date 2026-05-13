Beaulieu-sur-Dordogne

Fête votive de Brivezac

Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Fête de village avec un marché artistique, buvette, repas festif, animation musicale avec Amélie Castel et tombola. Un rendez-vous familial et festif ouvert à tous. Venez fêter les 50 ans du Comité des Fêtes !

Repas sur inscription avant le 25 juin .

Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 20 59 36

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English : Fête votive de Brivezac

L’événement Fête votive de Brivezac Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-05-13 par Corrèze Tourisme