Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne
Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne dimanche 21 juin 2026.
Beaulieu-sur-Dordogne
Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne
Place du Champs de Mars Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Des chanteurs, musiciens et artistes se réunissent à Beaulieu pour la fête de la musique Participation ouverte à tous les musiciens de tous niveaux .
Place du Champs de Mars Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 29 60
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English : Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne
L’événement Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-02 par Corrèze Tourisme
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