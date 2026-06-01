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Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne

Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne

Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place du Champs de Mars

Ville : 19120 Beaulieu-sur-Dordogne

Département : Corrèze

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Beaulieu-sur-Dordogne

Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne

Place du Champs de Mars Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Des chanteurs, musiciens et artistes se réunissent à Beaulieu pour la fête de la musique Participation ouverte à tous les musiciens de tous niveaux   .

Place du Champs de Mars Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 29 60 

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English : Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne

L’événement Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-02 par Corrèze Tourisme

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