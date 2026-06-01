Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne dimanche 21 juin 2026.

Beaulieu-sur-Dordogne

Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne

Place du Champs de Mars Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Des chanteurs, musiciens et artistes se réunissent à Beaulieu pour la fête de la musique Participation ouverte à tous les musiciens de tous niveaux .

Place du Champs de Mars Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 29 60

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English : Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne

L’événement Fête de la Musique à Beaulieu-sur-Dordogne Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-06-02 par Corrèze Tourisme