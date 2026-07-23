Informations pratiques

Beaulieu-sur-Dordogne

Exposition Là par l’Artiste plasticienne Ophélia Audas

Quai du docteur Faugère Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Habiter l’écart pour réactiver l’enchantement

Je considère le paysage comme un espace de contemplation autant qu’un territoire intérieur. Mon travail naît de cette oscillation constante entre ce que je vois et ce que je ressens, entre la présence du monde et les résonances qu’il éveille en moi

Cette exposition s’est construite à partir d’une sensation d’ampleur celle de l’espace, de la profondeur, de l’horizon et de la mémoire. Pourtant, la ligne d’horizon s’efface. J’ai choisi de l’écarter pour ouvrir le regard, pour libérer l’espace de ses repères habituels et laisser émerger une perception plus sensible, plus intuitive

Mes compositions se développent par assemblages de formes découpées. Je travaille les contrastes entre les zones vides et les zones pleines, les équilibres fragiles entre présence et absence, ten .

Quai du docteur Faugère Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 11 31

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English : Exposition Là par l’Artiste plasticienne Ophélia Audas

L’événement Exposition Là par l’Artiste plasticienne Ophélia Audas Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme