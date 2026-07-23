Exposition Là par l’Artiste plasticienne Ophélia Audas Beaulieu-sur-Dordogne
mercredi 5 août 2026 · Beaulieu-sur-Dordogne
Informations pratiques
Beaulieu-sur-Dordogne
Exposition Là par l’Artiste plasticienne Ophélia Audas
Quai du docteur Faugère Beaulieu-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-16 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Habiter l’écart pour réactiver l’enchantement
Je considère le paysage comme un espace de contemplation autant qu’un territoire intérieur. Mon travail naît de cette oscillation constante entre ce que je vois et ce que je ressens, entre la présence du monde et les résonances qu’il éveille en moi
Cette exposition s’est construite à partir d’une sensation d’ampleur celle de l’espace, de la profondeur, de l’horizon et de la mémoire. Pourtant, la ligne d’horizon s’efface. J’ai choisi de l’écarter pour ouvrir le regard, pour libérer l’espace de ses repères habituels et laisser émerger une perception plus sensible, plus intuitive
Mes compositions se développent par assemblages de formes découpées. Je travaille les contrastes entre les zones vides et les zones pleines, les équilibres fragiles entre présence et absence, ten .
Quai du docteur Faugère Beaulieu-sur-Dordogne 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 11 31
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English : Exposition Là par l’Artiste plasticienne Ophélia Audas
L’événement Exposition Là par l’Artiste plasticienne Ophélia Audas Beaulieu-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-23 par Corrèze Tourisme
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