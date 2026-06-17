Bougey

Visite guidée ADP3P Bougey

Bougey Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Visite commentée du château et du parc par les propriétaires du lieu qui vous feront partager leurs dernières découvertes à propos de l’histoire du château et de ses différents propriétaires. L’étude en cours des archives familiales fournit, en effet, sans cesse, de nouvelles informations sur l’évolution du bâti, l’importance de la seigneurie et les relations entre seigneurs et habitants du village et des environs un roman historique à travers les âges. Expositions historiques en partenariat avec l’Amicale du 11e RDC La guerre, et après ? Résilience et stratégies de reconstruction . Exposition de jouets fabriqués par des blessés de la Grande Guerre (1914-1918) et de jouets des années 50.

Visite sans réservation, participation 5€ ( 2 ADP3P + 3€ exposition ) .

Bougey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 63 65 10 dominique.grandjean@sfr.fr

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English : Visite guidée ADP3P Bougey

L’événement Visite guidée ADP3P Bougey Bougey a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME