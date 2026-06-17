Bourguignon-lès-Morey

Visite Guidée ADP3P Bourguignon-les-Morey

Bourguignon-lès-Morey Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Sur la montagne de la Roche, petit village de caractère où il fait bon vivre. Découverte de ce village pittoresque avec ses anciennes maisons et ses chemins dérobés. L’église, reconstruite au XIX e sur les vestiges de l’ancienne église détruite lors des évasions, de style néogothique, remarquables vitraux. Que de mieux que de terminer cet après-midi par un verre de l’amitié ? cela permettra d’échanger après un passage par l’exposition organisée sur le Moyen Age les jeux et distractions.

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez vous devant l’église à 14h30 .

Bourguignon-lès-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite Guidée ADP3P Bourguignon-les-Morey

L’événement Visite Guidée ADP3P Bourguignon-les-Morey Bourguignon-lès-Morey a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME