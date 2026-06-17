Visite Guidée ADP3P Cemboing Cemboing
Visite Guidée ADP3P Cemboing Cemboing samedi 26 septembre 2026.
Cemboing
Visite Guidée ADP3P Cemboing
Cemboing Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Eglise de l’Assomption -M.H-XVIlle récemment restaurée, coupole peinte à fresque par M. Ménissier, chaire du XVIle, tableau de la légende de St-Hubert-1719- Retable du XVIlle. Mobilier classé. Balade dans le village à la découverte de l’histoire des fontaines, et des lavoirs, belles maisons anciennes et leurs illustres occupants.
Croix XVIe-MH-.
Collation offerte par la mairie.
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez vous devant l’église à 14h30 .
Cemboing 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr
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L’événement Visite Guidée ADP3P Cemboing Cemboing a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME