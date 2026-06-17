Cemboing

Visite Guidée ADP3P Cemboing

Cemboing Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Eglise de l’Assomption -M.H-XVIlle récemment restaurée, coupole peinte à fresque par M. Ménissier, chaire du XVIle, tableau de la légende de St-Hubert-1719- Retable du XVIlle. Mobilier classé. Balade dans le village à la découverte de l’histoire des fontaines, et des lavoirs, belles maisons anciennes et leurs illustres occupants.

Croix XVIe-MH-.

Collation offerte par la mairie.

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez vous devant l’église à 14h30 .

Cemboing 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Guidée ADP3P Cemboing

L’événement Visite Guidée ADP3P Cemboing Cemboing a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME