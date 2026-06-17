Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Châtel Chauvirey-le-Châtel
Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Châtel Chauvirey-le-Châtel vendredi 3 juillet 2026.
Chauvirey-le-Châtel
Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Châtel
Chauvirey-le-Châtel Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Petit village au patrimoine historique exceptionnel. Venez découvrir la chapelle St-Hubert de XVe, un bijou d’architecture gothique flamboyante qui faillit partir à New-York. Vous pourrez admirer l’extérieur de l’église des XIV-XVIIe, ancienne nécropole des seigneurs de Chauvirey, récemment restaurée. Visite du moulin du Maublanc où vous sera offert le verre de l’amitié.
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez-vous devant l’église à 14h30 .
Chauvirey-le-Châtel 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 55 05 dominique.grandjean@yahoo.fr
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L’événement Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Châtel Chauvirey-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME