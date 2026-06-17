Chauvirey-le-Châtel

Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Châtel

Chauvirey-le-Châtel Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Petit village au patrimoine historique exceptionnel. Venez découvrir la chapelle St-Hubert de XVe, un bijou d’architecture gothique flamboyante qui faillit partir à New-York. Vous pourrez admirer l’extérieur de l’église des XIV-XVIIe, ancienne nécropole des seigneurs de Chauvirey, récemment restaurée. Visite du moulin du Maublanc où vous sera offert le verre de l’amitié.

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez-vous devant l’église à 14h30 .

Chauvirey-le-Châtel 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 55 05 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Châtel

L’événement Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Châtel Chauvirey-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME