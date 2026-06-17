Chauvirey-le-Vieil

Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Vieil

Chauvirey-le-Vieil Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Très ancien lieu, époques préhistorique et gallo-romaine. Balade dans le vieux village, le château et l’orangerie, la bergerie, visite de l’église. La saboterie et ses jouets en bois. Visite du musée des outils d’hier, hommage à 4 générations d’artisans du bois. Cette année, Hugues Gaillot apiculteur vous proposera une démonstration d’extraction de miel suivie d’une dégustation offerte des miels et produits de la ruche du Rucher du père Gaillot.

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez-vous devant l’église à 14h30 .

Chauvirey-le-Vieil 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 50 97 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Vieil

L’événement Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME