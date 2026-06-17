Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil
Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil jeudi 30 juillet 2026.
Chauvirey-le-Vieil
Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Vieil
Chauvirey-le-Vieil Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Très ancien lieu, époques préhistorique et gallo-romaine. Balade dans le vieux village, le château et l’orangerie, la bergerie, visite de l’église. La saboterie et ses jouets en bois. Visite du musée des outils d’hier, hommage à 4 générations d’artisans du bois. Cette année, Hugues Gaillot apiculteur vous proposera une démonstration d’extraction de miel suivie d’une dégustation offerte des miels et produits de la ruche du Rucher du père Gaillot.
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez-vous devant l’église à 14h30 .
Chauvirey-le-Vieil 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 50 97 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English : Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Vieil
L’événement Visite guidée ADP3P Chauvirey-le-Vieil Chauvirey-le-Vieil a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME