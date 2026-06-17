Jonvelle

Visite guidée ADP3P Jonvelle

Jonvelle Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Aujourd’hui modeste village plein de charme, Jonvelle était avant sa destruction en 1641, une des places fortes les plus importantes du compté de Bourgogne, aux confins de la Lorraine et de la Champagne, Eglise XIIe-XVIIIe. Découverte des traces encore visibles de la cité médiévale château, fossés et remparts, passages stratégiques, moulin du Roy, ferme du château, maison du bailli, prieuré, pierres sculptées qui ornent encore de nombreuses constructions.

Collation Offerte

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez vous devant l’église à 14h30 .

Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 59 12 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite guidée ADP3P Jonvelle

L’événement Visite guidée ADP3P Jonvelle Jonvelle a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME