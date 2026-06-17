Melin

Visite guidée ADP3P Melin

Melin Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Vestige d’un château seigneurial appartenant aux Bénédictins en 1789. Visite de l’église Saint-Pierre comportant plusieurs objets classés et d’autres répertoriés. Une très belle pierre tombale recouvrait le caveau des familles de Ferrières et d’Aigremont, pierre tombale refixée sur le mur de la chapelle. Calvaire de 1623.

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez vous devant le château à 14h30 .

Melin 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 14 25 dominique.grandjean@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée ADP3P Melin

L’événement Visite guidée ADP3P Melin Melin a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME