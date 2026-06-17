Visite guidée ADP3P Melin Melin
Visite guidée ADP3P Melin Melin samedi 22 août 2026.
Melin
Visite guidée ADP3P Melin
Melin Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Vestige d’un château seigneurial appartenant aux Bénédictins en 1789. Visite de l’église Saint-Pierre comportant plusieurs objets classés et d’autres répertoriés. Une très belle pierre tombale recouvrait le caveau des familles de Ferrières et d’Aigremont, pierre tombale refixée sur le mur de la chapelle. Calvaire de 1623.
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez vous devant le château à 14h30 .
Melin 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 14 25 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English : Visite guidée ADP3P Melin
L’événement Visite guidée ADP3P Melin Melin a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME