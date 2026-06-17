Montigny-lès-Cherlieu

Visite guidée ADP3P Montigny-lès-Cherlieu

Montigny-lès-Cherlieu Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Parking possible sur le site de l’ancienne abbaye cistercienne de Cherlieu à 2 km du village.

Marche par le chemin forestier depuis l’abbaye cistercienne de Cherlieu jusqu’au moulin Ferry (2 km AR). Commentaires des aménagements subsistant dans le vallon et remontant à l’époque monastique. Historique du calvaire érigé sur le site du moulin sinistré récemment.

Collation offerte.

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez vous 14h30 à l’abbaye devant le calvaire de Ferdinand de Rye (1613). .

Montigny-lès-Cherlieu 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 53 21 83 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite guidée ADP3P Montigny-lès-Cherlieu

L’événement Visite guidée ADP3P Montigny-lès-Cherlieu Montigny-lès-Cherlieu a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME