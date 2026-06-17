Visite guidée ADP3P Montigny-lès-Cherlieu Montigny-lès-Cherlieu
Visite guidée ADP3P Montigny-lès-Cherlieu Montigny-lès-Cherlieu vendredi 14 août 2026.
Montigny-lès-Cherlieu
Visite guidée ADP3P Montigny-lès-Cherlieu
Montigny-lès-Cherlieu Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Parking possible sur le site de l’ancienne abbaye cistercienne de Cherlieu à 2 km du village.
Marche par le chemin forestier depuis l’abbaye cistercienne de Cherlieu jusqu’au moulin Ferry (2 km AR). Commentaires des aménagements subsistant dans le vallon et remontant à l’époque monastique. Historique du calvaire érigé sur le site du moulin sinistré récemment.
Collation offerte.
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez vous 14h30 à l’abbaye devant le calvaire de Ferdinand de Rye (1613). .
Montigny-lès-Cherlieu 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 53 21 83 dominique.grandjean@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée ADP3P Montigny-lès-Cherlieu
L’événement Visite guidée ADP3P Montigny-lès-Cherlieu Montigny-lès-Cherlieu a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME
À voir aussi à Montigny-lès-Cherlieu (Haute-Saône)
- Visite guidée ADP3P Montigny-lès-Cherlieu Montigny-lès-Cherlieu 17 juillet 2026