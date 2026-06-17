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Visite Guidée ADP3P Morey La Roche-Morey

Visite Guidée ADP3P Morey La Roche-Morey dimanche 16 août 2026.

Ville : 70120 La Roche-Morey

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Roche-Morey

Visite Guidée ADP3P Morey

La Roche-Morey Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Découverte du buvier datant de 1583. Balade sur la montagne de la roche. Découverte du monument Broilliard et du monument des mobiles. Vue sur la citerne. La pierre qui Vire.

Verre de l’amitié offert par la municipalité
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez vous sur la place de la maison espagnole XVIe. M.H en haut du village.   .

La Roche-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 85 32 25  dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite Guidée ADP3P Morey

L’événement Visite Guidée ADP3P Morey La Roche-Morey a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME

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