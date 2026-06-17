Visite Guidée ADP3P Morey La Roche-Morey
Visite Guidée ADP3P Morey La Roche-Morey dimanche 16 août 2026.
La Roche-Morey
Visite Guidée ADP3P Morey
La Roche-Morey Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Découverte du buvier datant de 1583. Balade sur la montagne de la roche. Découverte du monument Broilliard et du monument des mobiles. Vue sur la citerne. La pierre qui Vire.
Verre de l’amitié offert par la municipalité
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez vous sur la place de la maison espagnole XVIe. M.H en haut du village. .
La Roche-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 85 32 25 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English : Visite Guidée ADP3P Morey
L’événement Visite Guidée ADP3P Morey La Roche-Morey a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME