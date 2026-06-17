La Roche-Morey

Visite Guidée ADP3P Morey

La Roche-Morey Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Découverte du buvier datant de 1583. Balade sur la montagne de la roche. Découverte du monument Broilliard et du monument des mobiles. Vue sur la citerne. La pierre qui Vire.

Verre de l’amitié offert par la municipalité

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez vous sur la place de la maison espagnole XVIe. M.H en haut du village. .

La Roche-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 85 32 25 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite Guidée ADP3P Morey

L’événement Visite Guidée ADP3P Morey La Roche-Morey a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME