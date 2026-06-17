Raincourt

Visite guidée ADP3P Raincourt

Raincourt Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Petit village à flanc de colline, niché au pied de sa majestueuse église, reconstruite au moment de la Révolution superbe Christ découvert lors de travaux dans le clocher et Vierge à l’Enfant du XVIe. Trois châteaux à visiter dont celui de la famille de Raincourt et celui du peintre Amédée de Boret.

L’histoire de la bataille de Raincourt en 1940 sera contée. Les armées françaises se sont retranchées dans le village et ont résisté 3 jours au forces allemandes.

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez-vous devant l’église à 14h30. .

Raincourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 14 23 dominique.grandjean@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée ADP3P Raincourt

L’événement Visite guidée ADP3P Raincourt Raincourt a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME