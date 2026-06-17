Visite guidée ADP3P Semmadon Semmadon
Visite guidée ADP3P Semmadon Semmadon samedi 18 juillet 2026.
Semmadon
Visite guidée ADP3P Semmadon
Semmadon Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Visite de l’église avec histoire de St Valère son saint patron, suivi de la montée au mont qui porte son nom et selon le temps de la chapelle édifiée après avoir épargné les habitants du choléra.
Verre de l’amitié offert
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez-vous devant l’église à 14h30 .
Semmadon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English : Visite guidée ADP3P Semmadon
L’événement Visite guidée ADP3P Semmadon Semmadon a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME