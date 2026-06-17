Semmadon

Visite guidée ADP3P Semmadon

Semmadon Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Visite de l’église avec histoire de St Valère son saint patron, suivi de la montée au mont qui porte son nom et selon le temps de la chapelle édifiée après avoir épargné les habitants du choléra.

Verre de l’amitié offert

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez-vous devant l’église à 14h30 .

Semmadon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite guidée ADP3P Semmadon

L’événement Visite guidée ADP3P Semmadon Semmadon a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME