Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée ADP3P Semmadon Semmadon

Visite guidée ADP3P Semmadon Semmadon samedi 18 juillet 2026.

Ville : 70120 Semmadon

Département : Haute-Saône

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Semmadon

Visite guidée ADP3P Semmadon

Semmadon Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Visite de l’église avec histoire de St Valère son saint patron, suivi de la montée au mont qui porte son nom et selon le temps de la chapelle édifiée après avoir épargné les habitants du choléra.

Verre de l’amitié offert
Visite sans réservation, participation 2€
Rendez-vous devant l’église à 14h30   .

Semmadon 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 05 93 18  dominique.grandjean@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée ADP3P Semmadon

L’événement Visite guidée ADP3P Semmadon Semmadon a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME