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Visite guidée adulte de l’exposition Hangeul, la volonté d’un roi, Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac

samedi 19 septembre 2026 · Musée Champollion - Les Écritures du Monde · Figeac

Visite guidée adulte de l’exposition Hangeul, la volonté d’un roi, Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Champollion - Les Écritures du Monde
Adresse
Place Champollion, 46100 Figeac, France
Ville
46100 Figeac
Département
Lot
Tarif
Gratuit.

Visite guidée adulte de l’exposition Hangeul, la volonté d’un roi 19 et 20 septembre Musée Champollion – Les Écritures du Monde Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette visite vous permettra de comprendre en quoi la création de l’écriture hangeul en 1443 fut l’une des plus grandes révolutions connues par la Corée.

Musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion, 46100 Figeac, France Figeac 46100 Lot Occitanie 0565503108 http://www.musee-champollion.fr Né à Figeac en 1790, Jean-François Champollion déduit les principes de l’écriture égyptienne antique à partir de la pierre de Rosette, en 1821. Autoroute : A20 sortie 56 Train : Ligne Paris – Brive – Figeac (direction Rodez) ; Ligne Toulouse – Figeac (ou Toulouse – Aurillac, arrêt Figeac) Avion : Paris – Toulouse ; Paris – Rodez ; Paris – Brive ; Paris – Aurillac
Cette visite vous permettra de comprendre en quoi la création de l’écriture hangeul en 1443 fut l’une des plus grandes révolutions connues par la Corée.

©Laurie Delclaux – Ville de Figeac

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