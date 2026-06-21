Visite guidée Agen by night Office de tourisme Destination Agen Agen
Visite guidée Agen by night Office de tourisme Destination Agen Agen mardi 4 août 2026.
Agen
Visite guidée Agen by night
Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:30:00
fin : 2026-08-04 22:30:00
Date(s) :
2026-08-04
À la nuit tombée, découvrez Agen illuminée avec jeux de lumières, anecdotes et une balade nocturne fascinante.
À la nuit tombée, laissez-vous envoûter par le charme d’Agen illuminée ! Entre jeux de lumières urbaines et anecdotes, (re)découvrez la ville sous un nouveau jour… ou plutôt, sous un autre éclat ! Suivez le guide et plongez dans une balade nocturne fascinante, où l’histoire et la magie se rencontrent, dévoilant le charme et la beauté des principaux monuments agenais. .
Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 39 09 info@destination-agen.fr
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English : Visite guidée Agen by night
%C0 After dark, discover Agen all lit up with light displays, interesting facts, and a fascinating nighttime stroll.
L’événement Visite guidée Agen by night Agen a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Destination Agen
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