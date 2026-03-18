Visite guidée Ahun Office de tourisme Ahun

Visite guidée Ahun

Office de tourisme Le bourg Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06

Envie d’une parenthèse culturelle enrichissante ? Suivez le guide et remontez le temps ! Cette visite vous révèle l’envers du décor d’Ahun à travers un parcours inédit. Admirez l’architecture préservée. Explorez l’église et sa crypte. Comprenez comment cette bourgade a traversé les âges.

Sur inscription uniquement. .

Office de tourisme Le bourg Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Ahun

L’événement Visite guidée Ahun Ahun a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Tourisme