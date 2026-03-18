Visite guidée Ahun Office de tourisme Ahun
Visite guidée Ahun Office de tourisme Ahun jeudi 16 juillet 2026.
Visite guidée Ahun
Office de tourisme Le bourg Ahun Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06
Envie d’une parenthèse culturelle enrichissante ? Suivez le guide et remontez le temps ! Cette visite vous révèle l’envers du décor d’Ahun à travers un parcours inédit. Admirez l’architecture préservée. Explorez l’église et sa crypte. Comprenez comment cette bourgade a traversé les âges.
Sur inscription uniquement. .
Office de tourisme Le bourg Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
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English : Visite guidée Ahun
L’événement Visite guidée Ahun Ahun a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Tourisme