Visite guidée : Aire au Moyen Âge, Bailliage d’Aire-sur-la-Lys, Aire-sur-la-Lys

Informations pratiques

Visite guidée : Aire au Moyen Âge Samedi 19 septembre, 10h30 Bailliage d’Aire-sur-la-Lys Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Remontez le temps l’espace d’une visite. Laissez-vous transporter et découvrez à quoi ressemblait la ville au Moyen Âge.

Bailliage d’Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-saintomer.com/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 98 08 51 »}]

Remontez le temps l’espace d’une visite. Laissez-vous transporter et découvrez à quoi ressemblait la ville au Moyen Âge.

©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine du Pays de Saint-Omer