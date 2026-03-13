Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens
Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens samedi 18 juillet 2026.
Visite guidée Amiens sous les étoiles
Place Longueville Amiens Somme
Tarif : -2 – -2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-29
Parcours urbain
Quoi de plus magique que de découvrir les monuments amiénois et la ville sous les étoiles !
Une visite qui vous permettra de balayer avec votre guide les plus beaux édifices de la ville sous un autre regard.
À l’issue de cette visite, profitez-en, pour (re) découvrir le spectacle CHROMA !
RDV devant le cirque Jules Verne-place Longueville
Durée 1h30
RENDEZ-VOUS
> Saison estivale
Samedi 18 juillet à 21h45
Samedi 8 août à 21h30
Vendredi 14 août à 21h30
Samedi 29 août à 20h45
Réservation conseillée
Parcours urbain
Quoi de plus magique que de découvrir les monuments amiénois et la ville sous les étoiles !
Une visite qui vous permettra de balayer avec votre guide les plus beaux édifices de la ville sous un autre regard.
À l’issue de cette visite, profitez-en, pour (re) découvrir le spectacle CHROMA !
RDV devant le cirque Jules Verne-place Longueville
Durée 1h30
RENDEZ-VOUS
> Saison estivale
Samedi 18 juillet à 21h45
Samedi 8 août à 21h30
Vendredi 14 août à 21h30
Samedi 29 août à 20h45
Réservation conseillée .
Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Urban trail
What could be more magical than discovering the monuments of Amiens and the city under the stars!
Join your guide on a tour that will give you a whole new perspective on the city’s most beautiful buildings.
At the end of the tour, take the opportunity to (re)discover the CHROMA show!
RDV in front of Cirque Jules Verne Place Longueville
Duration: 1h30
RENDEZ-VOUS
> Summer season
Saturday, July 18, 9:45pm
Saturday, August 8, 9:30 pm
Friday, August 14, 9:30 pm
Saturday, August 29, 8:45pm
Reservations recommended
L’événement Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT D’AMIENS