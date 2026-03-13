Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens

Visite guidée Amiens sous les étoiles

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : -2 – -2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-29

Parcours urbain

Quoi de plus magique que de découvrir les monuments amiénois et la ville sous les étoiles !

Une visite qui vous permettra de balayer avec votre guide les plus beaux édifices de la ville sous un autre regard.

À l’issue de cette visite, profitez-en, pour (re) découvrir le spectacle CHROMA !

RDV devant le cirque Jules Verne-place Longueville

Durée 1h30

RENDEZ-VOUS

> Saison estivale

Samedi 18 juillet à 21h45

Samedi 8 août à 21h30

Vendredi 14 août à 21h30

Samedi 29 août à 20h45

Réservation conseillée

Parcours urbain

Quoi de plus magique que de découvrir les monuments amiénois et la ville sous les étoiles !

Une visite qui vous permettra de balayer avec votre guide les plus beaux édifices de la ville sous un autre regard.

À l’issue de cette visite, profitez-en, pour (re) découvrir le spectacle CHROMA !

RDV devant le cirque Jules Verne-place Longueville

Durée 1h30

RENDEZ-VOUS

> Saison estivale

Samedi 18 juillet à 21h45

Samedi 8 août à 21h30

Vendredi 14 août à 21h30

Samedi 29 août à 20h45

Réservation conseillée .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

Urban trail

What could be more magical than discovering the monuments of Amiens and the city under the stars!

Join your guide on a tour that will give you a whole new perspective on the city’s most beautiful buildings.

At the end of the tour, take the opportunity to (re)discover the CHROMA show!

RDV in front of Cirque Jules Verne Place Longueville

Duration: 1h30

RENDEZ-VOUS

> Summer season

Saturday, July 18, 9:45pm

Saturday, August 8, 9:30 pm

Friday, August 14, 9:30 pm

Saturday, August 29, 8:45pm

Reservations recommended

L’événement Visite guidée Amiens sous les étoiles Amiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT D’AMIENS