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AGENDA · Monthodon

Visite guidée Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon

dimanche 26 juillet 2026 · Monthodon

Visite guidée Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Arboretum de la Petite Loiterie
Ville
37110 Monthodon
Département
Indre-et-Loire
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Monthodon

Visite guidée Arboretum de la Petite Loiterie

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27 2026-10-25

Visite guidée de l’arboretum de la Petite Loiterie
10  .

Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 61 64 

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English :

Guided Tour of the Petite Loiterie Arboretum

L’événement Visite guidée Arboretum de la Petite Loiterie Monthodon a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT 37