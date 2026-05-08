Prunières

VISITE GUIDÉE ART ET ARCHITECTURE EN MARGERIDE

Prunières Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Visitez l’église fortifiée Saint-Caprais et sa sacristies ainsi que le village de Prunières. . Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire avec une promenade dans le village, l’église et un grand panel de façades de différents types d’Oustas ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !

Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville.

Visitez l’église fortifiée Saint-Caprais et sa sacristies ainsi que le village de Prunières. . Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire avec une promenade dans le village, l’église et un grand panel de façades de différents types d’Oustas ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !

Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville. .

Prunières 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

Visit the fortified church of Saint-Caprais and its sacristy, as well as the village of Prunières . Marie-Hélène Astruc will guide you through history with a stroll through the village, the church and a wide range of different types of Oustas! An unforgettable visit with a passionate guide!

Book at the Tourist Information Office in Le Malzieu-Ville.

L’événement VISITE GUIDÉE ART ET ARCHITECTURE EN MARGERIDE Prunières a été mis à jour le 2026-05-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan