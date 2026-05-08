VISITE GUIDÉE ART ET ARCHITECTURE EN MARGERIDE Prunières
VISITE GUIDÉE ART ET ARCHITECTURE EN MARGERIDE Prunières jeudi 23 juillet 2026.
Prunières
VISITE GUIDÉE ART ET ARCHITECTURE EN MARGERIDE
Prunières Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Visitez l’église fortifiée Saint-Caprais et sa sacristies ainsi que le village de Prunières. . Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire avec une promenade dans le village, l’église et un grand panel de façades de différents types d’Oustas ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville.
Visitez l’église fortifiée Saint-Caprais et sa sacristies ainsi que le village de Prunières. . Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire avec une promenade dans le village, l’église et un grand panel de façades de différents types d’Oustas ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville. .
Prunières 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
Visit the fortified church of Saint-Caprais and its sacristy, as well as the village of Prunières . Marie-Hélène Astruc will guide you through history with a stroll through the village, the church and a wide range of different types of Oustas! An unforgettable visit with a passionate guide!
Book at the Tourist Information Office in Le Malzieu-Ville.
L’événement VISITE GUIDÉE ART ET ARCHITECTURE EN MARGERIDE Prunières a été mis à jour le 2026-05-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan