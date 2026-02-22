Visite guidée Atrium RDV Office de Tourisme Dax
Visite guidée Atrium RDV Office de Tourisme Dax lundi 9 mars 2026.
Visite guidée Atrium
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-09
Date(s) :
2026-03-09
Découvrez notre salle de spectacle Art Déco avec ses stucs dorés et argentés, caractéristiques des Années Folles.
Présentation de l’envers du décor anecdotes et présentation du monde du spectacle… .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
