Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne CIAP LAPURDUM Bayonne
Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne CIAP LAPURDUM Bayonne mardi 1 septembre 2026.
Bayonne
Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne
CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 15:00:00
fin : 2026-09-01 17:00:00
Date(s) :
2026-09-01
A Bayonne, l’art de défendre une ville se lit à ciel ouvert, depuis les tours romaines jusqu’au 19ème siècle en passant par l’oeuvre de Vauban.
Aujourd’hui, ces anciennes fortifications sont devenues des lieux de vie. Découvrez bastions, fossés et ponts-levis, sans oublier le scasemates aujourd’hui occupées par les peñas. .
CIAP LAPURDUM 7 rue des gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne
L’événement Visite guidée Au coeur des remparts parcours Grand Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Ambiance polar Galerie des Corsaires Bayonne 18 mai 2026
- BALLAKE SISSOKO & PIERS FACCINI THEATRE MICHEL PORTAL Bayonne 19 mai 2026
- Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini Théâtre Michel Portal Bayonne 19 mai 2026
- Bisita gidatua Baiona ezagutu 25 place des basques Bayonne 20 mai 2026
- Zentzumen guztien museoa Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne 20 mai 2026