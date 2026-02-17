Visite guidée Au coeur des vignes Office de tourisme de Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier
Office de tourisme de Varennes-sur-Allier 6 rue de Vouroux Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
par personne
Début : 2026-05-28 13:30:00
fin : 2026-05-28 17:30:00
2026-05-28
Mel’Evasion vous transporte en mini-bus 9 places Départ de l’office de tourisme de Varennes-sur-Allier.
Cap sur Saint-Pourçain-sur-Sioule pour une immersion dans un terroir vivant.
.
Office de tourisme de Varennes-sur-Allier 6 rue de Vouroux Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 contact@melevasion.com
English :
Mel’Evasion transports you in a 9-seater minibus Departure from Varennes-sur-Allier tourist office.
Head for Saint-Pourçain-sur-Sioule for an immersion in a living terroir.
