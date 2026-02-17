Visite guidée Au coeur des vignes Office de tourisme de Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier

Visite guidée Au coeur des vignes

Office de tourisme de Varennes-sur-Allier 6 rue de Vouroux Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 13:30:00

fin : 2026-05-28 17:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Mel’Evasion vous transporte en mini-bus 9 places Départ de l’office de tourisme de Varennes-sur-Allier.

Cap sur Saint-Pourçain-sur-Sioule pour une immersion dans un terroir vivant.

.

Office de tourisme de Varennes-sur-Allier 6 rue de Vouroux Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58 contact@melevasion.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mel’Evasion transports you in a 9-seater minibus Departure from Varennes-sur-Allier tourist office.

Head for Saint-Pourçain-sur-Sioule for an immersion in a living terroir.

L’événement Visite guidée Au coeur des vignes Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire