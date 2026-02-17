Visite guidée Renaissance et vignes secrètes Office de tourisme de Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier

Visite guidée Renaissance et vignes secrètes

Office de tourisme de Varennes-sur-Allier 6 rue de Vouroux Varennes-sur-Allier Allier

43 EUR

par personne

Date et horaire :

Début : 2026-06-14 13:30:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

2026-06-14

Mel’Evasion vous transporte en mini-bus 9 places Départ de l’office de tourisme de Varennes-sur-Allier.

Cap sur Chareil-Cintrat ! (Chateau ; Conservatoire des anciens cépages de St-Pourçain)

+33 6 38 96 47 58 contact@melevasion.com

English :

Mel’Evasion transports you in a 9-seater mini-bus Departure from Varennes-sur-Allier tourist office.

On to Chareil-Cintrat! (Chateau; Conservatoire des anciens cépages de St-Pourçain)

