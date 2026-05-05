Marché des producteurs de pays Varennes-sur-Allier
Marché des producteurs de pays Varennes-sur-Allier vendredi 26 juin 2026.
Varennes-sur-Allier
Marché des producteurs de pays
Place Charles de Gaulle Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Marché des producteurs de pays
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Place Charles de Gaulle Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42 cda.03@allier.chambagri.fr
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English :
Farmers’ market
L’événement Marché des producteurs de pays Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire