Varennes-sur-Allier

Marché des producteurs de pays

Place Charles de Gaulle Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Marché des producteurs de pays

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Place Charles de Gaulle Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 42 42 cda.03@allier.chambagri.fr

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English :

Farmers’ market

L’événement Marché des producteurs de pays Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire