Location de vélo à assistance électrique VARENNES Office de Tourisme Varennes-sur-Allier
Location de vélo à assistance électrique VARENNES Office de Tourisme Varennes-sur-Allier mercredi 1 juillet 2026.
Varennes-sur-Allier
Location de vélo à assistance électrique VARENNES
Office de Tourisme 6 rue de Vouroux Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20€/personne à la journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Enfourchez votre vélo à assistance électrique et pédalez sans efforts !
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Office de Tourisme 6 rue de Vouroux Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Get on your electric bike and pedal effortlessly!
L’événement Location de vélo à assistance électrique VARENNES Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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