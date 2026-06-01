Théâtre Festival Varennes-sur-Allier
Théâtre Festival Varennes-sur-Allier samedi 13 juin 2026.
Varennes-sur-Allier
Théâtre Festival
1 avenue de la gare Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit pour les moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Loisirs et Culture vous présente Théâtre Festival !
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1 avenue de la gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 23 89 jean.sennepin@sfr.fr
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English :
Loisirs et Culture presents Théâtre Festival!
L’événement Théâtre Festival Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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