Varennes-sur-Allier

Théâtre Festival

1 avenue de la gare Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Loisirs et Culture vous présente Théâtre Festival !

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1 avenue de la gare Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 23 89 jean.sennepin@sfr.fr

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English :

Loisirs et Culture presents Théâtre Festival!

L’événement Théâtre Festival Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire