Rendez-vous secret Varennes-sur-Allier
Rendez-vous secret Varennes-sur-Allier jeudi 16 juillet 2026.
Varennes-sur-Allier
Rendez-vous secret
Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8€/personne pour les plus de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:00:00
fin : 2026-07-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Rendez-vous secret organisé par l’Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire. Lieu bientôt dévoilé !
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Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Secret rendezvous organized by Office de Tourisme Entr’Allier Besbre et Loire. Location to be revealed soon!
L’événement Rendez-vous secret Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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