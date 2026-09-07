Visite guidée au cœur du village de Montouliers, Église Saint-Baudile, Montouliers

Informations pratiques

Visite guidée au cœur du village de Montouliers 19 et 20 septembre Église Saint-Baudile Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

‍♀️ Balade commentée à la découverte du village et de ses trésors

Partez pour une balade commentée à travers les sites et curiosités de ce charmant village méditerranéen, perché sur une colline parsemée d’oliviers, où se dressent l’église Saint-Baudile et l’ancien château de Monte Olerio.

Au programme :

Montée jusqu’à l’ancien château de Monte Olerio, ancien domaine des archevêques de Narbonne, en empruntant les rues étroites « en calade » aux marches pavées de galets.

Descente vers la fontaine romaine dite « Fontaine de Santé », avec un passage par l’église Saint-Baudile.

Une promenade qui allie histoire, patrimoine et charme méditerranéen.

RDV devant la mairie.

Église Saint-Baudile 2 place de l’église, 34310 Montouliers Montouliers 34310 Hérault Occitanie 04 67 89 41 43 Située à proximité de l’ancien château, l’église a été construite au XIVe siècle. Elle conserve de cette époque un beau portail en arc brisé sur sa façade sud, un chœur voûté sur croisée d’ogives ainsi qu’une nef bordée de chapelles.

L’édifice abrite également une remarquable statue de saint Baudile en pierre polychrome, datant elle aussi probablement du XIVe siècle. Parking à proximité

‍♀️ Balade commentée à la découverte du village et de ses trésors

© Melkan Bassil