Visite guidée au Fort Pélissier, Fort Pélissier, Bainville-sur-Madon

Visite guidée au Fort Pélissier 19 et 20 septembre Fort Pélissier Meurthe-et-Moselle

limité à 20 personnes, inscription obligatoire sur contact@fort-pelissier.com ou au 03 83 25 07 07, chaussures de marche à prévoir et vêtements en fonction de la météo, et en fonction de la fraîcheur naturelle dans les souterrains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Partez à la découverte du Fort de Pont Saint-Vincent ! Aventurez-vous sur les dessus du Fort, avant de vous plonger dans les souterrains de cet ouvrage gigantesque. Découvrez quelques photos d’époque du lieu, avec notre guide, lors de cette visite commentée.

Fort Pélissier Lieu-dit Fort Pélissier Terre Vaine, 54550 Bainville-sur-Madon Bainville-sur-Madon 54550 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 07 07 https://fort-pelissier.com Le fort de Pont-Saint-Vincent (appelé aussi fort Pélissier) est un ouvrage du système Séré de Rivières construit entre 1878 et 1881. Durant la Première Guerre mondiale, il est utilisé comme dépôt de matériel par les Américains. En 1943, il est aux mains de l’armée allemande. Centre d’entraînement commando à partir de 1970, il est rénové en 1980, puis abandonné en 1996. En 1999, il est racheté lors d’une vente à la bougie par un groupe de passionnés qui inaugure en 2005 le fort Pélissier. Parking Fort Pélissier.

Partez à la découverte du Fort de Pont Saint Vincent ! Aventurez vous sur les desus du Fort avant de vous plonger dans les souterrains de cet ouvrage gigantèsque. Découvrez quelques photos d’époque…

©Lorraine Loisirs Aventure