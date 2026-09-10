Visite guidée au manoir de Rousson, manoir de Rousson, Parcé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Visite guidée au manoir de Rousson 19 et 20 septembre manoir de Rousson Sarthe

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des extérieurs

Exposition de peintures de Michèle Frassetto

manoir de Rousson manoir de Rousson Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 0679809308 Visite guidée des extérieurs Parking à l’entrée

Visite guidée des extérieurs

©Jacky Frassetto