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Visite guidée au manoir de Rousson, manoir de Rousson, Parcé-sur-Sarthe

samedi 19 septembre 2026 · manoir de Rousson · Parcé-sur-Sarthe

Visite guidée au manoir de Rousson, manoir de Rousson, Parcé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
manoir de Rousson
Adresse
manoir de Rousson
Ville
72300 Parcé-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
Gratuit

Visite guidée au manoir de Rousson 19 et 20 septembre manoir de Rousson Sarthe

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des extérieurs
Exposition de peintures de Michèle Frassetto

manoir de Rousson manoir de Rousson Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 0679809308 Visite guidée des extérieurs Parking à l’entrée
Visite guidée des extérieurs

©Jacky Frassetto

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