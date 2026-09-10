AGENDA · Parcé-sur-Sarthe
Visite guidée au manoir de Rousson, manoir de Rousson, Parcé-sur-Sarthe
samedi 19 septembre 2026 · manoir de Rousson · Parcé-sur-Sarthe
Informations pratiques
Visite guidée au manoir de Rousson 19 et 20 septembre manoir de Rousson Sarthe
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée des extérieurs
Exposition de peintures de Michèle Frassetto
manoir de Rousson manoir de Rousson Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 0679809308 Visite guidée des extérieurs Parking à l’entrée
Visite guidée des extérieurs
©Jacky Frassetto
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