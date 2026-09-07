Visite guidée au musée du Chocolat, Musée du chocolat Bovetti, Terrasson-Lavilledieu

Informations pratiques

Visite guidée au musée du Chocolat Samedi 19 septembre, 11h00 Musée du chocolat Bovetti Dordogne

Gratuit. Limité à 20 personnes par créneau de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir notre musée du chocolat autour d’une thématique essentielle pour notre chocolaterie : la préservation du patrimoine environnemental et agricole.

Agriculture biologique, commerce équitable et protection des écosystèmes sont au cœur de notre démarche depuis de nombreuses années et guident l’ensemble de notre mode de production.

La visite, gratuite et commentée, sera suivie d’une dégustation.

Musée du chocolat Bovetti 7 rue auguste lumière, 24120 Terrasson Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 51 81 53 http://www.bovetti.com Musée du chocolat et chocolatier, depuis 1994 en Périgord. Parking à proximité immédiate.

Venez découvrir ou redécouvrir notre musée du chocolat à travers une thématique centrale pour notre chocolaterie : la préservation du patrimoine environnemental et agricole. Agriculture Biologique, à…

©bovetti